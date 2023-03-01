Російський спорт не можна відділяти від політичного керівництва країни-агресорки. Черговим підтвердженням цього стало відверте зізнання колишнього капітана збірної Росії Артема Дзюби.

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Ще один любитель Путіна

"Хороший русскій", який начебто не підтримав війну проти України, зізнався у щирій любові до кривавого маніяка Путіна.

Я вірю у свою країну. Я патріот своєї країни. Я люблю свою країну. Надалі глобальна історія все розсудить, а зараз я повністю за свого президента, за Путіна. Прямо повністю, я це навіть не приховую. Я за свою країну і вірю, що все буде добре. Хоч убийте. Я за свою країну, і до кінця буду за неї. Історія потім розсудить, хто правий, а хто не правий, але я вірю і до кінця віритиму в те, що ми за праве діло,

– розповів Дзюба.

Крім того, Дзюба поділився своїми примітивними уявленнями про західну цивілізацію, наговоривши купу пропагандистських штампів.

"Я дуже щасливий, що в моїй країні є чоловік і жінка, є тато і мама. Немає всього того, що є там: робіть аборти, гендерні якісь приналежності.

Стільки міфічних створінь з'являється: якісь небінарні особи, ще щось. Я дуже пишаюся, що ми це не дозволяємо. У нас це є і, сподіваюся, завжди буде, що в нашій країні чоловік із жінкою, батьки – тато та мама. Ці цінності, любов до дітей – найважливіше. Не хочу заглиблюватись, але те, що масово відбувається у світі, мені не подобається", — сказав Дзюба.

Нагадаємо, що раніше Дзюба відмовився грати за збірну Росії через "ситуацію" в Україні. Тоді футболіст послався на сімейні обставини, оскільки має багато родичів в Україні.

Проте найбільшу славу Дзюба здобув завдяки інтимним відео, які потрапили в мережу. Тепер зрозуміло, для кого одіозний форвард записував відверті ролики.