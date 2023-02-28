Высший антикоррупционный суд принял решение национализировать активы собственника ЦСКА, взыскав их в доход государства. У российского олигарха забрали его акции PIN bank – украинский коммерческий банк, принадлежащий группе банков с частным капиталом. Более известен как Первый Инвестиционный Банк, головной офис которого располагается в столице Украины.

Следует узнать Применены на 50 лет: Зеленский ввел санкции против членов МОК от России

Забрали его активы, которые были в Украине

По информации Офиса Генарального прокурора, основанием для предъявления иска о национализации его активов стали материалы уголовного производства по факту пособничества государству-агрессору, в которых Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Все потому, что Гинер является конечным бенефициарным владельцем финансового учреждения. Параллельно президент футбольного гранда из России связан с госкорпорацией "РОСТЕХ", помогающей поставлять оружие войскам РФ, которое используется в войне против Украины. Гражданин России старался усидеть сразу на двух стульях.

Санкции, которые применили против владельца российского клуба, будут иметь срок в размере 10 лет.

Также в ходе расследования будет проверяться, не был ли Гинер замешан в финансовых махинациях. А точнее, правомерно ли банк использовал 1,6 миллиарда гривен кредита для рефинансирования. Интересно, что деньги получила после начала активной фазы боевых действий.

Вышеупомянутая сумма составляет более 50% всего актива банка. Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

Также в рамках расследования правоохранители проверяют информацию о причастности чиновников и депутатов РФ к совершению преступлений на территории Украины. В частности, через прямой или опосредованный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины,

– говорится в публикации Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что несколько дней назад сотрудники ДБР провели обыски у членов управления и наблюдательного совета, а также в офисе коммерческого банка Pinbank, которым владеет Гинер.

Еще раньше Печерский районный суд Киева наложил арест на долю в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги Евгения Гинера. Похоже, что скоро владелец ЦСКА будет довольствоваться только доходами от футбольного клуба.