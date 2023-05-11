Как будто агент 25-летнего форварда предложил услуги своего клиента турецкому Трабзонспору, куда СМИ сватаются Артема. Сделали это потому, что Довбик не получил никакого предложения из-за границы, поэтому решил сам взять на себя инициативу: "Если вы все еще во мне заинтересованы, поговорим".
К теме Думаю, что все будет и все закончится хеппи-эндом – Довбик об интересе от европейских клубов
Интересно, где окажется в итоге нападающий
Хотя раньше Довбик заявлял, что не рассматривает вариант с Турцией. Нападающий Днепра-1 хочет продолжить свою карьеру в одной из европейских команд.
Местные пресса заявляет, что Трабзонспор уже даже начал стадию переговоров с Днепром-1.
Напомним, что контракт Довбика с Днепром-1 заканчивается в конце декабря 2023 года. Раньше была информация, что днепровский клуб активно работает над пролонгацией соглашения с Артемом.
Как Артем Довбик феерит в УПЛ
- Начинал свою карьеру в черкасском Днепре. Уже в 2016 году перебрался в Днепр.
- Однако дальше Артем ушел в аренду в молдавскую Зарю. Также поиграл за границей в Дании.
- В 2018 году в статусе свободного агента покинул Днепр.
- В августе 2020 года Довбик подписал контракт с Днепром-1.
- За Днепро-1 Артём провел уже 79 матчей (34 из них в сезоне-2022/2023). В своем, возможно, в последнем сезоне нападающий претендует на звание лучшего бомбардира УПЛ-2022/2023. Артем лидирует в гонках. В игре против Александрии забил с пенальти свой 22-й мяч. Напомним, что та встреча закончилась мировой 1:1. Днепряне потеряли два очка в чемпионской гонке с Зарей и Шахтером.
- В этом сезоне Довбик забил 27 мячей и отдал 8 ассистов в 34-х встречах во всех турнирах.