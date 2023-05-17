Результативна гра Артема Довбика у чемпіонаті України та єврокубках привернула увагу селекціонерів топ-клубів. Сам форвард теж не проти продовжити кар'єру за кордоном.

Варте уваги Залишив за спиною Реброва: як Довбик забив свій 23-й гол та наблизився до рекорду УПЛ – відео

Українське підсилення Марселя

Французький Марсель сподівається підсилити свій склад на наступний сезон найкращим бомбардиром УПЛ. Представники клубу вже контактували з агентами Довбика. Босів Олімпіка навіть не відлякує трансферна вартість Артема, яку хоче отримати Дніпро-1. За повідомленням французьких ЗМІ, вона складає 11 – 15 мільйонів євро. Втім, цілком можливо, що президент "провансальців" Пабло Лонгорія дочекається 1 січня 2024 роки, коли українця матимуть змогу підписати абсолютно безкоштовно.

У складі Марселя вже грає українець Руслан Маліновський, якого клуб планує викупити в Аталанти. Таким чином, під рукою головного тренера "біло-синіх" може утворитися зв'язка Маліновський – Довбик.

Нагадаємо, що раніше зацікавленість у Довбику виявляв турецький Трабзонспор. Проте футболіст та його агенти неодноразово заявляли, що розглядатимуть варіанти лише з топ-5 ліг Європи.

Довбик за крок від бомбардирського рекорду