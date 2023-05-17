Результативна гра Артема Довбика у чемпіонаті України та єврокубках привернула увагу селекціонерів топ-клубів. Сам форвард теж не проти продовжити кар'єру за кордоном.
Варте уваги Залишив за спиною Реброва: як Довбик забив свій 23-й гол та наблизився до рекорду УПЛ – відео
Українське підсилення Марселя
Французький Марсель сподівається підсилити свій склад на наступний сезон найкращим бомбардиром УПЛ. Представники клубу вже контактували з агентами Довбика. Босів Олімпіка навіть не відлякує трансферна вартість Артема, яку хоче отримати Дніпро-1. За повідомленням французьких ЗМІ, вона складає 11 – 15 мільйонів євро. Втім, цілком можливо, що президент "провансальців" Пабло Лонгорія дочекається 1 січня 2024 роки, коли українця матимуть змогу підписати абсолютно безкоштовно.
У складі Марселя вже грає українець Руслан Маліновський, якого клуб планує викупити в Аталанти. Таким чином, під рукою головного тренера "біло-синіх" може утворитися зв'язка Маліновський – Довбик.
Нагадаємо, що раніше зацікавленість у Довбику виявляв турецький Трабзонспор. Проте футболіст та його агенти неодноразово заявляли, що розглядатимуть варіанти лише з топ-5 ліг Європи.
Довбик за крок від бомбардирського рекорду
- Нагадаємо, що Артему Довбику необхідно забити 3 голи у 4 матчах УПЛ, щоб побити бомбардирський рекорд Генріха Мхітаряна.
- Наразі на рахунку форварда Дніпра-1 23 голи у 26 поєдинках Прем'єр-ліги. Крім того, в нинішньому сезоні Артем забив 5 м'ячів у єврокубках.
- За весь час виступів у Дніпрі-1 Довбик наколотив 52 голи у 80 матчах.
- У складі збірної України уродженець Черкас провів 15 поєдинків та забив 6 голів.
- Трансферна вартість нападника становить 11 мільйонів євро. Дія контракту з Дніпром-1 завершується 31 грудня 2023 року.