Новое достижение: украинец в Ла Лиге попал в важный рейтинг
Источник:EA SPORTS FC
Ла Лига опубликовала результаты опроса относительно лучших в чемпионате Испании-2023/2024. В рейтинг попал и нападающий Жироны Артем Довбык.
Благодаря демонстрации хороших результатов Артем Довбик уже не впервые претендует на различные титулы. В марте 2024 года украинец в четвертый раз получил звание лучшего игрока месяца в Жироне.
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Артем Довбик в "команде сезона"
Ла Лига проводила опрос по определению лучших футболистов в чемпионате Испании в сезоне-2023/2024. По результатам опроса FC24 сформировала "команду сезона".
В список из 15 лучших футболистов попал и нападающий сборной Украины Артем Довбык.
Больше всего лучших в "команде сезона" игроков Реала – 5 футболистов. Из Жироны попало 4 представителя, а из Барселоны – 3. Также по одному футболисту из Атлетика, Бетиса и Атлетико Мадрид.
"Команда сезона" от EA SPORTS / Фото из соцсети Х EA SPORTS FC
Напомним, что есть информация, что в трансфере Артема Довбыка были нарушения некоторых финансовых договоренностей. Поэтому Жирона может остаться без еврокубков, а агент украинца рискует потерять статус ФИФА.