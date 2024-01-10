Наград много не бывает: Довбик получил еще один приз за феерический декабрь

Дебютный сезон Артема Довбика в испанской Ла Лиге превзошел все надежды. Очередное отличие уроженец Черкасс получил от болельщиков "бело-красных".

Форвард Жироны Артем Довбик стал лучшим игроком Ла Лиги в декабре. Украинский легионер опередил ряд звезд чемпионата Испании.

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Еще один индивидуальный приз получил Артем от болельщиков Жироны. Они второй раз подряд признали 26-летнего нападающего лучшим игроком месяца. Предыдущую награду Довбик получил по итогам ноября.

Артем Довбик получил награду лучшего игрока Жироны в декабре: видео

Феерия Довбика в декабре

Напомним, что Артем Довбик в последний месяц прошлого года сыграл 4 матча. На его счету голы в ворота Барселоны (4:2), Бетиса (1:1) и дубль Алавесу (3:0). Всего в нынешнем сезоне украинец забил 11 голов в 18 матчах чемпионата Испании.

После 19 сыгранных туров "жиронцы" делят 1-2 место в Ла Лиге с Реалом. У обоих клубов по 48 очков.

Свой следующий поединок Жирона сыграет 14 января против Алмерии. Поединок с аутсайдером Ла Лиги состоится в рамках 20 тура.