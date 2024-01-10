Форвард Жирони Артем Довбик став найкращим гравцем Ла Ліги в грудні. Український легіонер випередив низку зірок чемпіонату Іспанії.

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Ще один індивідуальний приз отримав Артем від вболівальників Жирони. Вони вдруге поспіль визнали 26-річного нападника найкращим гравцем місяця. Попередню відзнаку Довбик отримав за підсумком листопада.

Артем Довбик отримав нагороду найкращого гравця Жирони в грудні: відео

Феєрія Довбика у грудні

Нагадаємо, що Артем Довбик в останній місяць минулого року зіграв 4 матчі. На його рахунку голи у ворота Барселони (4:2), Бетіса (1:1) та дубль Алавесу (3:0). Загалом в нинішньому сезоні українець забив 11 голів у 18 матчах чемпіонату Іспанії.

Після 19-ти зіграних турів "жиронці" ділять 1-2 місце в Ла Лізі з Реалом. У обох клубів по 48 очок.

Важливо! Свій наступний поєдинок Жирона зіграє 14 січня проти Алмерії. Поєдинок з аутсайдером Ла Ліги відбудеться в рамках 20-го туру.