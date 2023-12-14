Одними из главных звезд сенсационного коллектива является украинский дуэт Довбик – Цыганков. Первый только летом подписал контракт с клубом, но сразу же стал его основным игроком и главным бомбардиром.

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Довбик – лучший игрок ноября в Жироне

В частности, Артему удалось быть очень полезным и результативным в ноябре. 26-летний футболист сыграл 4 матча за Жирону во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

За это украинского форварда болельщики назвали лучшим игроком месяца в команде. В голосовании он опередил Ивана Мартина, Мигеля Гутьерреса и Савио, также претендовавших на приз.



Довбик с наградой лучшего игрока ноября в Жироне / твиттер клуба

Отметим, что всего в сезоне-2023/2024 Артем Довбик провел 16 матчей за каталонцев. На его счету 8 голов и 6 ассистов. Сейчас он занимает четвертое место в гонке бомбардиров Ла Лиги.

Справка. Следующий матч Жирона сыграет 18 декабря против Алавеса. Стартовый свисток раздастся в 22:00.