Мегатрансфер Артема Довбика в стан "матрасников" был практически оформлен. Однако в последний момент сделку поставили на паузу из-за появления именитого претендента из Серии А.

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Довбик опроверг опроверг агента

Агент украинского форварда Алексей Люндовский в одном из интервью рассказал, что трансфер сорвался из-за требования увеличить комиссионные.

На эту информацию достаточно остро отреагировал Довбик. Он пообещал вскоре рассказать всю правду.

Ложь. Что происходит на самом деле? Скоро все узнаете. Я расскажу, как все было,

– сказал Довбик.

Отметим, что в борьбу за Довбика включился английский Вест Хэм. Также ранее украинцем интересовались Манчестер Сити и Барселона.

Справка. В сезоне 2023/24 Артем Довбик стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги. На счету украинца 24 забитых мяча в 36 матчах чемпионата.

Напомним, что мадридский Атлетико согласился заплатить Жироне за трансфер Довбика 40 миллионов евро. Кроме того, Артем согласовал условия личного контракта с "матрасниками".

Была информация, что с Довбиком хотел лично пообщаться главный тренер Атлетико Диего Симеоне. Однако форвард, вроде бы, не захотел с ним разговаривать.