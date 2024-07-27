Мегатрансфер Артема Довбика до стану "матрацників" був практично оформлений. Проте в останню мить угоду поставили на паузу через появу іменитого претендента із Серії А.
Читайте також Трансфер досі під питанням: Артем Довбик з'явився на тренуванні Жирони
Довбик заперечив заяви агента
Агент українського форварда Олексій Люндовський в одному з інтерв'ю розповів, що трансфер зірвався через вимогу збільшити комісійні.
На цю інформацію досить гостро відреагував Довбик. Він пообіцяв незабаром розповісти усю правду.
Брехня. Що відбувається насправді? Скоро все дізнаєтесь. Я розкажу, як все було,
– сказав Довбик.
Зазначимо, що у боротьбу за Довбика включився англійський Вест Хем. Також раніше українцем цікавилися Манчестер Сіті та Барселона.
Нагадаємо, що мадридський Атлетіко погодився заплатити Жироні за трансфер Довбика 40 мільйонів євро. Крім того, Артем узгодив умови особистого контракту з "матрацниками".
Була інформація, що з Довбиком хотів особисто поспілкуватися головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне. Однак форвард, начебто, не захотів з ним розмовляти.