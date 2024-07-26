В летнее трансферное окно целый ряд клубов заинтересован в подписании украинского лидера Жироны Артема Довбыка, однако наиболее заинтересован в трансфере – мадридский Атлетико. Недавно появилась информация, что украинец пропустил тренировку Жироны и отправился в Мадрид.
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Довбик остается в Жироне
"Каталонцы" опубликовали видео с последней тренировки команды.
На нем можно увидеть и украинского нападающего Артема Довбыка, который принимал активное участие в занятии.
Тренировка Жироны с Артемом Довбыком: смотрите видео
Напомним, что Артем Довбик перешел в каталонский клуб в августе 2023, подписав 5-летний контракт. Жирона заплатила 7 миллионов евро за игрока, что стало рекордным трансфером "каталонцев".