27-летний игрок, казалось, уже одной ногой был в мадридском Атлетико. Однако после того, как клубы договорились между собой, возникли неожиданные трудности с окончательным оформлением перехода.

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Имеет лучшие предложения

Агент украинского нападающего Алексей Люндовский рассказал, почему переход украинского нападающего в расположение "матрасником" сейчас маловероятен. По его словам, есть претенденты, которые предлагают гораздо более интересные условия лидеру Жироны.

Атлетико – большой клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям от других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов,

– сказал агент Довбика

Отметим, что в последние дни главным фаворитом на подписание Артема Довбика стала итальянская Рома. По данным инсайдера Николо Скиры, украинский нападающий уже согласовал условия контракта с римлянами и сейчас клубы приближаются к договоренности между собой.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Довбик провел за Жирону 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 ассистов. Его действующий контракт с каталонцами рассчитан до 30 июня 2028 года.