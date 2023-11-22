Этим летом форвард сборной Украины Артем Довбик покинул УПЛ. Эксигровщик Днепра-1 перешел в испанскую Жирону, где уже выступал Виктор Цыганков.

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Форварду удалось поразить испанских болельщиков. Между тем, Ла Лига также признала заслуги украинца. Артём оказался среди претендентов на звание игрока месяца в ноябре.

Конкурентом Довбика станут Антуан Гризманн (Атлетико), Айозе Перес (Бетис), Борха Майораль (Хетафе) и Анте Будимир (Осасуна). Поддержать украинского можно на официальном сайте Ла Лиги.

В ноябре Артем пока отыграл два матча за Жирону, записав на свой счет два гола и три ассиста. В общей сложности на счету украинца 13 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил 7 мячей и отдал пять результативных передач.

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После 13 туров Жирона сенсационно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Команда Мичела выиграла 11 матчей и опережает Реал на два балла, а Барселону – на четыре.