Цього літа форвард збірної України Артем Довбик залишив УПЛ. Ексгравець Дніпра-1 перейшов у іспанську Жирону, де вже виступав Віктор Циганков.

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Форварду вдалось вразити іспанських вболівальників. Тим часом Ла Ліга також визнала заслуги українця. Артем опинився серед претендентів на звання гравця місяця у листопаді.

Конкурентом Довбика стануть Антуан Грізманн (Атлетіко), Айозе Перес (Бетіс), Борха Майораль (Хетафе) та Анте Будімір (Осасуна). Підтримати українця можна на офіційному сайті Ла Ліги.

У листопаді Артем поки відіграв два матчі за Жирону, записавши на свій рахунок два голи та три асисти. Загалом же на рахунку українця 13 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких він забив 7 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

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Після 13-ти турів Жирона сенсаційно очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Команда Мічела виграла 11 матчів та випереджає Реал на два бали, а Барселону – на чотири.