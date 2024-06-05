Борьба за еще один трофей: Довбик номинирован на звание игрока сезона в Жироне

Жирона выдала историческое выступление для себя в сезоне-2023/2024. Испанский клуб вошел в тройку сильнейших команд сезона в Ла Лиге.

Благодаря этому результату Жирона впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов-2023/2024. В испанском клубе выделили тройку футболистов, которые сделали наибольший вклад в такое выступление команды в клубном сезоне, что прошел.

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Украинец среди лучших игроков Жироны

Ожидаемо увидеть в топ-3 лучших игроков нашего Артема Довбыка. Форвард сборной Украины стал лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге, наколотив 24 гола в 36-ти проведенных встречах. Также в активе украинца 8 ассистов.

Всего в сезоне-2023/2024 во всех турнирах Довбик отыграл 41 игру – 25 мячей и 10 голевых передач. Артем стал обладателем трофея Пичичи. Также украинский футболист попал в команду сезона в Ла Лиге.

Соперниками Довбыка в номинации на звание игрока сезона в Жироне является защитник Эрик Гарсия (5 мячей в 33-х встречах) и левый вингер Савио (11 голов и 10 ассистов в 41-м матче).

Интересно, что оба конкуренты Артема выступаю за Жирону только на правах аренды. Гарсия принадлежит Барселоне (контракт с "блаугранас до 30 июня 2026-го), а Савио – французском Труа (соглашение с французами до конца июня 2027-го).



Номинанты на звание "Игрок сезона Жироны" / Фото из соцсети Х клуба

Все результативные удары Артема Довбика в Ла Лиге смотрите – по ссылке.

Отметим, что будущее Довбика в следующем сезоне Жироны тоже под вопросом. Футболиста сватают в различные европейские гранды, которые привлекли свое внимание после замечательных выступлений Артема. И это уже в дебютный сезон Артема в Испании.

Хотя у Артема есть действующий контракт с Жироной до конца июня 2028-го года. Европейские клубы готовы отказываться от дорогих трансферов ради подписания Довбыка.