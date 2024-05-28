Украинский форвард Жироны Артем Довбик претендовал на приз лучшему игроку Ла Лиги. Однако в этой номинации награду получил хавбек Реала Джуд Беллингем.
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Заслуженное признание Довбика
Впрочем, лучший бомбардир чемпионата Испании тоже не остался без награды. Украинский нападающий попал в символическую сборную сезона Ла Лиги 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.
К сожалению, в число избранных не попал еще один украинский легионер каталонцев – Виктор Цыганков. Зато нашлись места для трех игроков Жироны: Алейши Гарсии, Мигелю Гутьерресу и Савио. Также в команде сезона Унаи Симон из Атлетика, Илкай Гюндоган из Барселоны и Роберт Левандовски из Барселоны.
Отметим, что лучшим тренером Ла Лиги признан Мичела Санчеса – наставника Жироны.
- Напомним, что Жирона завершила прошлый чемпионат на третьем месте. Длительное время каталонцы возглавляли таблицу чемпионата и претендовали на чемпионство.
- Весомый вклад в успех команды сделали украинцы: Артем Довбик и Виктор Цыганков. Форвард с 24 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.