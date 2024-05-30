26-летний украинский форвард "бело-красных" продемонстрировал невероятную результативность в дебютном сезоне в Испании, помог скромному клубу завоевать историческую "бронзу". Он стал лучшим бомбардиром не только Жироны, но и всего чемпионата Испании.

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Как Довбик завоевал награду лучшего бомбардира Ла Лиги

На счету Артема Довбика – 24 гола. По этому показателю, сделав хет-трик в последнем туре, он обошел Александера Серлота из Вильярреала – в активе норвежского нападающего 23 забитых мяча.

Пресс-служба Жироны продолжает смаковать успех своего форварда. Она опубликовала видео со всеми голами украинца в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Смотрите видео со всеми голами Довбика в чемпионате Испании-2023/2024

Интересно. Артем также сделал 8 ассистов в чемпионате Испании, поэтому закончил кампанию Ла Лиги не только в статусе лучшего бомбардира, а и игрока с самым высоким показателем по системе гол плюс пас.

Отметим, что Артем Довбик попал в символическую сборную высшего дивизиона Испании по версии Globe Soccer Awards. Он также претендовал на звание лучшего игрока турнира, но эту награду получил Джуд Беллингем.