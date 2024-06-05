Завдяки цьому результату Жирона вперше в історії зіграє у Лізі чемпіонів-2023/2024. В іспанському клубі виділили трійку футболістів, які зробили найбільший внесок у такий виступ команди у клубному сезоні, що минув.

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Українець серед найкращих гравців Жирони

Очікувано побачити у топ-3 найкращих гравців нашого Артема Довбика. Форвард збірної України став найкращим бомбардиром сезону в Ла Лізі, наколотивши 24 голи у 36-ти проведених зустрічах. Також в активі українця 8 асистів.

Загалом у сезоні-2023/2024 в усіх турнірах Довбик відіграв 41 гру – 25 м'ячів та 10 гольових передач. Артем став володарем трофея Пічічі. Також український футболіст потрапив до команди сезону в Ла Лізі.

Суперниками Довбика у номінації на звання гравця сезону у Жироні є захисник Ерік Гарсія (5 м'ячів у 33-х зустрічах) та лівий вінгер Савіо (11 голів та 10 асистів у 41-му матчі).

Цікаво, що обидва конкуренти Артема виступаю за Жирону лише на правах оренди. Гарсія належить Барселоні (контракт із "блаугранас до 30 червня 2026-го), а Савіо – французькому Труа (угода із французами до кінця червня 2027-го).



Номінанти на звання "Гравець сезону Жирони" / Фото з соцмережі Х клубу

До слова. Усі результативні удари Артема Довбика у Ла Лізі дивіться – за посиланням.

Відзначимо, що майбутнє Довбика у наступному сезоні Жирони теж під питанням. Футболіста сватають у різні європейські гранди, які привернули свою увагу після чудових виступів Артема. І це вже у дебютний сезон Артема в Іспанії.

Хоча у Артема є чинний контракт із Жироною до кінця червня 2028-го року. Європейські клуби готові відмовлятись із дорогих трансферів заради підписання Довбика.