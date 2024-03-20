Полет в Боснию и Герцеговину из Малаги длился около трех часов. После прилета в столицу этой европейской страны украинскую сборную ждал ужин и отдых.
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Украинцы уже прилетели на матч
Уже 20 марта "сине-желтые" протестируют газон стадиона "Билино Поле" в Зенице, где уже 21 марта Украина попытается обыграть боснийцев.
Накануне вечерней тренировки главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и один из игроков "сине-желтых" пообщаются с прессой, где поделятся своими мы впечатлениями перед важным поединком.
Отметим, что вместе с командой в Сараево прилетел и Виктор Цыганков, участие в матче которого до сих пор под вопросом. Правый вингер Жироны получил повреждение в игре против Осасуны и прибыл в национальную команду с ней. У Виктора повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава. Врач "сине-желтых" дает надежду, отметив положительную динамику восстановления Цыганкова.
Украинская сборная прилетела в Сараево / Фото УАФ