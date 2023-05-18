Я только за, главное, чтобы договорились, – Довбик подтвердил интерес Марселя

Украинский нападающий охотно готов сменить место трудоустройства. Всё зависит от клубов.

Французский Марсель, в котором выступает Руслан Малиновский, заинтересован в сотрудничестве с Артемом Довбиком. Украинский форвард отвечает взаимностью.

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Интерес поставлен на подогрев

Артём Довбик заверил, что интерес со стороны французского коллектива однозначно есть. Но вот не только на словах, но и на деле, поскольку Марсель начал активнее контактировать с украинским форвардом. Также Довбик отметил, что французский клуб уже достаточно долго следит за ним, а его игра заставила Марсель сделать окончательный выбор в отношении него.

Есть диалог и интерес. Такой же интерес был и полгода назад. Сейчас он стал более интенсивным. Потому все возможно. Хотел бы перейти к Марселю? Почему бы и нет? Команда идет на третьем месте, борется за Лигу чемпионов. Я только за. Главное, чтобы договорились,

– сказал Довбык.

Стоит отметить, что украинского нападающего оценивают в 11-15 миллионов евро, что совсем не пугает Марсель. К тому же, Довбик идет на первом месте в гонке бомбардиров Украинской Премьер-лиги (23 гола), претендуя на то, чтобы побить рекорд Генриха Мхитаряна в Украине (25 голов). Также Довбик стал самым лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций, оформив 7 мячей.

Трансферные слухи вокруг Довбика