Игроки и тренеры УПЛ сделали свой выбор: Довбик стал лучшим игроком года

Форвард сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик стал лучшим игроком года УПЛ. В опросе принимали участие игроки и тренеры всех 16 клубов элитного дивизиона.

В конце года Команда №1 традиционно определяет лучшего футболиста года. В опросе принимали участие по 15 игроков и одному тренеру от каждой команды УПЛ.

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Довбик – лучший игрок УПЛ в 2022 году

Второй год подряд победителем стал нападающий Днепра-1 Артем Довбык. 25-летний форвард опередил вингера Шахтера Михаила Мудрика и своего одноклубника Александра Пихаленка. Игроки киевского Динамо Виталий Буяльский и Виктор Цыганков замкнули пятерку лучших.

Топ-10 лучших игроков года УПЛ

1. Артем Довбик (Днепр-1)

2. Михаил Мудрик (Шахтер)

3. Александр Пихаленок (Днепр-1)

4. Виталий Буяльский (Динамо)

5. Виктор Цыганков (Динамо)

6-7. Андрей Цуриков (Александрия)

6-7. Игорь Кирюханцев (Заря)

8. Олег Данченко (Заря)

9. Георгий Судаков (Шахтер)

10. Николай Матвиенко (Шахтер)

Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Довбик забил 16 голов в 22 матчах чемпионата и еврокубках. Форвард Днепра-1 возглавляет гонку бомбардиров УПЛ (11 мячей).

Пока еще неизвестно, продолжит ли Довбик выступления в чемпионате Украины. Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер рассчитывает на помощь бомбардира во втором круге, а также в матчах Лиги конференций.

Однако сам футболист планирует зимой сменить клубную прописку. Тем более что в услугах результативного нападающего заинтересованы клубы Турции и Италии.