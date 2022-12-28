Игроки и тренеры УПЛ сделали свой выбор: Довбик стал лучшим игроком года
Источник:Команда №1
Форвард сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик стал лучшим игроком года УПЛ. В опросе принимали участие игроки и тренеры всех 16 клубов элитного дивизиона.
В конце года Команда №1 традиционно определяет лучшего футболиста года. В опросе принимали участие по 15 игроков и одному тренеру от каждой команды УПЛ.
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Довбик – лучший игрок УПЛ в 2022 году
Второй год подряд победителем стал нападающий Днепра-1 Артем Довбык. 25-летний форвард опередил вингера Шахтера Михаила Мудрика и своего одноклубника Александра Пихаленка. Игроки киевского Динамо Виталий Буяльский и Виктор Цыганков замкнули пятерку лучших.
Топ-10 лучших игроков года УПЛ
- 1. Артем Довбик (Днепр-1)
- 2. Михаил Мудрик (Шахтер)
- 3. Александр Пихаленок (Днепр-1)
- 4. Виталий Буяльский (Динамо)
- 5. Виктор Цыганков (Динамо)
- 6-7. Андрей Цуриков (Александрия)
- 6-7. Игорь Кирюханцев (Заря)
- 8. Олег Данченко (Заря)
- 9. Георгий Судаков (Шахтер)
- 10. Николай Матвиенко (Шахтер)
Пока еще неизвестно, продолжит ли Довбик выступления в чемпионате Украины. Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер рассчитывает на помощь бомбардира во втором круге, а также в матчах Лиги конференций.
Однако сам футболист планирует зимой сменить клубную прописку. Тем более что в услугах результативного нападающего заинтересованы клубы Турции и Италии.