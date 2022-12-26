По словам наставника, сейчас Довбык находится в расположении Днепра-1, но его судьба в днепровском клубе будет зависеть исключительно от решения руководства и самого Артема.

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Кучер: Пока он с нами

Александр Кучер открыл занавес того, получал ли украинский клуб предложения по трансферу забивного форварда.

Пока он с нами. Думаю, к лету он точно останется в Днепре-1, но это будет зависеть от президента клуба и Артема. Насколько я знаю, сейчас по нему нет конкретных предложений. Но, повторюсь, решение по Довбику буду принимать не я, а руководство и футболист, исходя от предложений,

– рассказал наставник днепрян.

Также Кучер поделился своим мнением о новом чемпионате в карьере Артема. По мнению тренера, Довбик может проявить себя в топовых лигах Европы.

"Как и все футболисты, он, конечно же, хочет попробовать свои силы в сильнейших европейских чемпионатах. Он классный нападающий с хорошим ударом и скоростью. Думаю, ему подойдет Серия А и Бундеслига, возможно, даже АПЛ", – ответил главный тренер Днепра. 1.

Напомним, что СМИ активно сватали Довбика в итальянскую Серию А.

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