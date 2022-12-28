В кінці року Команда №1 традиційно визначає найкращого футболіста року. В опитуванні приймали участь по 15 гравців та одному тренеру від кожної команди УПЛ.

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Довбик – найкращий гравець УПЛ в 2022 році

Другий рік поспіль переможцем став нападник Дніпра-1 Артем Довбик. 25-річний форвард випередив вінгера Шахтаря Михайла Мудрика та свого одноклубника Олександра Піхальонка. Гравці київського Динамо Віталій Буяльський та Віктор Циганков замкнули чільну п'ятірку.

Топ-10 найкращих гравців року УПЛ

​1. Артем Довбик (Дніпро-1)

​2. Михайло Мудрик (Шахтар)

​3. Олександр Піхальонок (Дніпро-1)

4. Віталій Буяльський (Динамо)

5. Віктор Циганков (Динамо)

6-7. Андрій Цуріков (Олександрія)

6-7. Ігор Кірюханцев (Зоря)

8. Олег Данченко (Зоря)

9. Георгій Судаков (Шахтар)

10. Микола Матвієнко (Шахтар)

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик забив 16 голів у 22 матчах чемпіонату та єврокубках. Форвард Дніпра-1 очолює гонку бомбардирів УПЛ (11 м'ячів).

Наразі ще невідомо, чи продовжить Довбик виступи у чемпіонаті України. Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер розраховує на допомогу бомбардира у другому колі, а також в матчах Ліги конференцій.

Проте сам футболіст планує взимку змінити клубну прописку. Тим більше, що у послугах результативного нападника зацікавлені клуби Туреччини та Італії.