Первый круг УПЛ сезона 2022-2023 лидером завершил Днепр-1. Команда Александра Кучера осенью обыграла Динамо, Шахтер и Зорю и теперь имеет гандикап в 5 баллов перед дончанами.

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Главной движущей силой команды был форвард Артем Довбик. Игрок сборной Украины забил 11 голов и лидирует в гонке бомбардиров УПЛ.

Впрочем, шли разговоры о том, что Артема могут продать зимой. Поэтому у Кучера спросили, кто его поразил на ЧМ-2022 и кого бы он мог пригласить в Днепр-1. Ответ тренера получился довольно веселым.

Думаю, Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1. Нам как раз нужно усиление на эту позицию,

– ответил Кучер.

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Напомним, что звезда ПСЖ уже был чемпионом мира в 2018 году, а теперь взял серебряные медали. Всего на турнире он забил 8 голов, три из которых – в финале Аргентины.

Его трансферная стоимость достигла отметки в 180 миллионов евро. Напомним, что по версии Transfermarkt, стоимость всех игроков Днепра-1 составляет 30,6 миллиона евро.