Футболист не намерен надолго задерживаться в составе лидера УПЛ. Днепр-1 активно предлагает Довбику новый контракт, но Артем отказывается ставить под ним подпись.
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Довбик: Я не хочу каждое трансферное окно ходить и просить, чтобы меня отпустили
25-летнему нападающему надоело играть в УПЛ, поэтому игрок хочет переехать в топовый чемпионат Европы. Тем более что интерес со стороны европейских клубов достаточно серьезный.
Новый контракт? Я не хочу каждое трансферное окно ходить и просить, чтобы меня отпустили куда-нибудь. Потому принял решение, что ничего подписывать не буду. Я настроен ничего не подписывать сейчас, а дальше все зависит от клуба. Какие цифры бы не предложили, но мне интересно заиграть в топ-чемпионате,
– рассказал Довбык.
Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2023 года.
Главное о карьере Артема Довбика
- Артём уже имеет опыт выступлений за границей. Довбик играл за Заря (Молдова) и Мидтьюлланд, Сеннерйюск (оба – Дания). В августе 2020-го футболист вернулся в Украину.
- В сезоне-2022/2023 нападающий наколотил 19 голов в 28 сыгранных поединках. Также в его активе 5 ассистов. Довбик является лучшим бомбардиром первой части сезона УПЛ.
- Форвардом интересуются клубы итальянской Серии А, среди них скромная Салернитана, предлагающая два варианта выкупа футболиста. Клуб предлагает за переход Довбика 4 миллиона евро или аренду с правом выкупа за 7 миллионов евро и процентом от последующей перепродажи. Но подобный вариант явно не устроит украинскую команду.
- А гент футболиста оценивает трансфер более чем в 10 миллионов евро.