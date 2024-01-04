Лідер іспанської Жирони допоміг своїй команді перемогти титулований Атлетіко (4:3). Однак не тільки спортивні досягнення турбують Артема Довбика.

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Довбик допомагає наближати перемогу

Форвард "жирондинців" разом зі своїм агентом Олексієм Люндовським продовжують допомагати підрозділам Збройних Сил України. Про це розповів заступник командира 118 бригади ТРО, депутат Черкаської міської ради Руслан Батир.

Артем Довбик та його агент Олексій Люндовський постійно забезпечують нашу бригаду та Третю штурмову бригаду fpv-дронами, квадрокоптерами, автомобілями, генераторами та всім необхідним. І Артем, і його батько та агент – дуже скромні люди, які ніколи не афішували свою допомогу, але вона надходить нам давно і у великих об'ємах,

– сказав Батир.

Нагадаємо, що Артем Довбик народився в Черкасах. Свої перші кроки у футболі він робив у команді Черкаський Дніпро. За рідний клуб Артем грав в сезоні 2014/15 у чемпіонаті Другої ліги.

До слова. Після матчу з мадридським Атлетіко Артем Довбик став найрезультативнішим гравцем Ла Ліги. На рахунку форварда Жирони 17 результативних дій: 11 голів та 6 асистів.