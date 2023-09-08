Порадовал болельщиков техническим исполнением: Беседин забил красивый гол в Казахстане – видео

Украинский нападающий стал удивлять в состоянии иностранного клуба. Форвард показал свою технику.

Артем Беседин забил красивый мяч в казахском Ордобасе. Украинский форвард отличился на тренировке, пишет 24 Канал.

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Пришло время удивлять

Артем Беседин начинает феериты в Казахстане. Бывший форвард киевского Динамо решил встретить своих одноклубников и весь тренерский штаб Ордобасы. Украинский нападающий технически реализовал свой момент на тренировке иностранного коллектива. Беседин забил гол, который заставил его партнеров по команде схватиться за голову, а фанатов, очень довольных присоединением Артема к своему любимому клубу, убедиться в правдивости своих слов.

Украинский форвард на тренировке Ордобасы вышел лицом к лицу с голкипера и решил поразить ворота неожиданным ударом. Беседин перебросил своего оппонента, а мяч, в свою очередь, перелетел стража ворот, ожидавшего удара низом. Стоит отметить, что присоединившийся к казахскому клубу на правах свободного агента Артем провел за Ордабасы всего 3 поединка после перехода с Динамо, но вот голевыми действиями нападающий еще не отмечался.

Гол Беседина:

Игроки, покинувшие и пришедшие в Динамо в этом сезоне