Артем Беседин забил красивый мяч в казахском Ордобасе. Украинский форвард отличился на тренировке, пишет 24 Канал.
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Пришло время удивлять
Артем Беседин начинает феериты в Казахстане. Бывший форвард киевского Динамо решил встретить своих одноклубников и весь тренерский штаб Ордобасы. Украинский нападающий технически реализовал свой момент на тренировке иностранного коллектива. Беседин забил гол, который заставил его партнеров по команде схватиться за голову, а фанатов, очень довольных присоединением Артема к своему любимому клубу, убедиться в правдивости своих слов.
Украинский форвард на тренировке Ордобасы вышел лицом к лицу с голкипера и решил поразить ворота неожиданным ударом. Беседин перебросил своего оппонента, а мяч, в свою очередь, перелетел стража ворот, ожидавшего удара низом. Стоит отметить, что присоединившийся к казахскому клубу на правах свободного агента Артем провел за Ордабасы всего 3 поединка после перехода с Динамо, но вот голевыми действиями нападающий еще не отмечался.
Гол Беседина:
Игроки, покинувшие и пришедшие в Динамо в этом сезоне
- Входящие трансферы – Кристиан Биловар (возврат из аренды, АЭЛ, Кипр), Владимир Бражко (возврат из аренды, Заря), Андрей Ярмоленко (свободный агент, последний клуб – Аль-Айн, ОАЭ).
- Трансферы на выход – Александр Яцик (аренда, Заря), Антон Боль (аренда, Заря), Викентий Волошин (аренда, Заря), Сергей Булеца (аренда, Заглембе, Польша), Джастин Лонвейк (аренда, Андерлехт, Бельгия), Эрик Рамирес (аренда, Атлетико Насьональ, Колумбия), Никита Кравченко (аренда, Полесье), Никита Бурда (свободный агент, Колос), Денис Бойко (свободный агент, Полесье), Богдан Леднев (500 тысяч евро, Днепр-1), Артем Беседин ( свободный агент, Ордобасы, Казахстан), Томаш Кендзера (продолжение аренды, ПАОК, Греция), Денис Гармаш (свободный агент, Осиек, Хорватия), Сергей Сидорчук ( 500-700 тысяч евро, Вестерло, Бельгия).