Артем Бєсєдін забив красивий м'яч у стані казахського Ордобаси. Український форвард відзначився на тренуванні, пише 24 Канал.
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Прийшов час дивувати
Артем Бєсєдін розпочинає феєрити у Казахстані. Колишній форвард київського Динамо вирішив здибувати своїх одноклубників та увесь тренерський штаб Ордобаси. Український нападник технічно реалізував свій момент на тренуванні іноземного колективу. Бєсєдін забив гол, котрий змусив його партнерів по команді схопитися за голову, а фанатів, котрі були дуже задоволені приєднанням Артема до свого улюбленого клубу, переконатись у правдивості своїх слів.
Український форвард на тренуванні Ордобаси вийшов віч-на-віч із голкіпера і вирішив вразити ворота неочікуваним ударом. Бєсєдін перекинув свого опонента, а м'яч, у свою чергу, перелетів сторожа воріт, який чекав на удар низом. Варто відзначити, що Артем, котрий приєднався до казахського клубу на правах вільного агента, провів за Ордабаси всього 3 поєдинки після переходу з Динамо, та от гольовими діями нападник ще не відзначався.
Гол Бєсєдіна:
Гравці, які покинули та прийшли в Динамо цього сезону
- Вхідні трансфери – Крістіан Біловар (повернення з оренди, АЕЛ, Кіпр), Володимир Бражко (повернення з оренди, Зоря), Андрій Ярмоленко (вільний агент, останній клуб – Аль-Айн, ОАЕ).
- Трансфери на вихід – Олександр Яцик (оренда, Зоря), Антон Боль (оренда, Зоря), Вікентій Волошин (оренда, Зоря), Сергій Булеца (оренда, Заглембе, Польща), Джастін Лонвейк (оренда, Андерлехт, Бельгія), Ерік Рамірес (оренда, Атлетіко Насьйональ, Колумбія), Микита Кравченко (оренда, Полісся), Микита Бурда (вільний агент, Колос), Денис Бойко (вільний агент, Полісся), Богдан Лєднєв (500 тисяч євро, Дніпро-1), Артем Бєсєдін (вільний агент, Ордобаси, Казахстан), Томаш Кендзьора (продовження оренди, ПАОК, Греція), Денис Гармаш (вільний агент, Осієк, Хорватія), Сергій Сидорчук (500-700 тисяч євро, Вестерло, Бельгія).