Динамо может отдать незабивного нападающего сборной Украины: ждут разрешения Суркиса
Источник:Sportime
Футболисты киевского Динамо активно интересуются в Европе. В зимнее трансферное окно команду уже покинули Виктор Цыганков и Томаш Кендзер.
Теперь киевляне еще могут потерять нападающего сборной Украины. Артемом Бесединым интересуется АЭЛ, выступающий на Кипре.
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Может уйти в аренду
Иностранный клуб делает все возможное, чтобы убедить Динамо отпустить 26-летнего форварда в аренду до конца сезона-2022/2023.
Кипрский клуб ждет окончательное решение по Беседину от президента "бело-синих" Игоря Суркиса, который должен "дать добро" на этот переход.
Если стороны ударят по рукам, то Беседин станет вторым футболистом Динамо в составе АЭЛа. В конце августа 2022 туда уже перешел 21-летний защитник Кристиан Биловар, который имеет действующий контракт с киевлянами, поэтому играет на Кипре только на правах аренды.Важно! Контракт Беседина с Динамо рассчитан до конца декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 миллиона евро.
Покупатель на Беседина идет на 8-й позиции в турнирной таблице Первого дивизиона Кипра. АЭЛ за 20 сыгранных матчей набрал 28 баллов.
Напомним. что в трансферное межсезонье Динамо уже продало перешедшего в испанскую Жирону Виктора Цыганкова и Томаша Кендзеру, который будет выступать на правах аренды в греческом ПАОКе.
Также английский Астон Вилла проявляет интерес к защитнику киевлян Илье Забарному. Вроде бы в трансфере центрбека лично заинтересован главный тренер "львов" Унаи Эмери.
Главное о выступлениях Беседина в Динамо
- Артем Беседин перед переходом в "основу" Динамо поиграл за разные команды киевлян. Нападающий выступал за Динамо U-19 и Динамо-2.
- Весной 2015 перешел в харьковский Металлист на правах аренды с марта по конец декабря того же года.
- С января 2017 выступает за главную команду киевлян.
- В сезоне-2022/2023 Беседин провел за Динамо 20 матчей, в которых отличился лишь одной голевой передачей.