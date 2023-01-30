Тепер кияни ще й можуть втратити нападника збірної України. Артемом Бєсєдіним цікавиться АЕЛ, який виступає на Кіпрі.

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Може піти в оренду

Іноземний клуб робить усе можливе, аби переконати Динамо відпустити 26-річного форварда в оренду до кінця сезону-2022/2023.

Наразі кіпрський клуб чекає на остаточне рішення по Бєсєдіну від президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса, який має "дати добро" на цей перехід.

Якщо сторони вдарять по руках, то Бєсєдін стане другим футболістом Динамо у складі АЕЛа. Вкінці серпня 2022 року туди вже перейшов 21-річний захисник Крістіан Біловар, який має чинний контракт із киянами, тому грає на Кіпрі лише на правах оренди.

Важливо! Контракт Бєсєдіна з Динамо розрахований до кінця грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює вартість нападника в 1,8 мільйона євро.

Покупець на Бєсєдіна йде на 8-й позиції у турнірній таблиці Першого дивізіону Кіпру. АЕЛ за 20 зіграних матчів набрав 28 балів.

Нагадаємо. що у трансферне міжсезоння Динамо вже продало Віктора Циганкова, який перейшов в іспанську Жирону, та Томаша Кендзьору, який виступатиме на правах оренди у грецькому ПАОКу.

Також англійська Астон Вілла проявляє інтерес до захисника киян Іллі Забарного. Начебто у трансфері центрбека особисто зацікавлений головний тренер "левів" Унаї Емері.

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