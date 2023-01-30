Теперь киевляне еще могут потерять нападающего сборной Украины. Артемом Бесединым интересуется АЭЛ, выступающий на Кипре.

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Может уйти в аренду

Иностранный клуб делает все возможное, чтобы убедить Динамо отпустить 26-летнего форварда в аренду до конца сезона-2022/2023.

Кипрский клуб ждет окончательное решение по Беседину от президента "бело-синих" Игоря Суркиса, который должен "дать добро" на этот переход.

Если стороны ударят по рукам, то Беседин станет вторым футболистом Динамо в составе АЭЛа. В конце августа 2022 туда уже перешел 21-летний защитник Кристиан Биловар, который имеет действующий контракт с киевлянами, поэтому играет на Кипре только на правах аренды.

Важно! Контракт Беседина с Динамо рассчитан до конца декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 миллиона евро.

Покупатель на Беседина идет на 8-й позиции в турнирной таблице Первого дивизиона Кипра. АЭЛ за 20 сыгранных матчей набрал 28 баллов.

Напомним. что в трансферное межсезонье Динамо уже продало перешедшего в испанскую Жирону Виктора Цыганкова и Томаша Кендзеру, который будет выступать на правах аренды в греческом ПАОКе.

Также английский Астон Вилла проявляет интерес к защитнику киевлян Илье Забарному. Вроде бы в трансфере центрбека лично заинтересован главный тренер "львов" Унаи Эмери.

Главное о выступлениях Беседина в Динамо