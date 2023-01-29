Вслед за перешедшим в испанскую Жирону Виктором Цыганковым Динамо может покинуть Илья Забарный. 20-летним защитником интересуется английский Астон Вилла.

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Клубы АПЛ скупают украинцев

"Львы" готовы заплатить за украинца 13 миллионов фунтов, а трансфером динамовца лично заинтересован главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери.

Испанский специалист разглядел в Забарном усилении линии защиты английского клуба, сам наставник считает Илью очень перспективным защитником, который сможет сделать защиту его клуба более надежным.

Потенциальный покупатель Забарного идет лишь на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 28 очков после 20 сыгранных матчей.

Если это произойдет, то Забарный станет пятым украинцем, выступающим в АПЛ. На английских полях уже феерят Ярмолюк, Зинченко, Миколенко и Мудрик. Илья вместе с Динамо готовится ко второй части сезона в Турции.

Что известно о карьере Ильи Забарной