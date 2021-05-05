Арсенал – Вильярреал: кто выйдет в финал

Первая встреча между этими командами завершилась победой Вильярреала со счетом 2:1. Оба клуба подходят к ответному матчу с кадровыми потерями. В предыдущем поединке красные карточки получили Капу (Вильярреал) и Себальос (Арсенал).

​Вот так Финал Лиги Европы состоится со зрителями

До прошлой игры Арсенал и Вильярреал провели на футбольном поле 4 матча, в которых дважды победу праздновали англичане. Клуб из Испании еще не знает вкуса побед в истории их противостояний. Еще две встречи завершались ничьей.

Последний раз клубы встречались на одном поле в далеком 2009 году, когда Арсенал полностью уничтожил Вильярреал на своем стадионе 3:0 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Во внутренних чемпионатах клубы сыграли с противоположными результатами. Команда Микеля Артеты уверенно переиграла на выезде Ньюкасл (0:2). А клуб из Ла Лиги обидно уступил Барселоне (1:2). Хотя Вильярреал играл с 65-й минуты в меньшинстве.

Победитель этого противостояния выйдет в финал Лиги Европы, где встретится с более сильным клубом пары Манчестер Юнайтед – Рома.

Ответный Матч 1/2 финала Лиги Европы Арсенал – Вильярреал состоится 6 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Прогноз от Favbet

Арсенал бросится вперед, чтобы вырвать путевку в финал Лиги Европы после поражения на выезде. Букмекеры склоняются к тому, что "канонирам" удастся взять реванш у испанцев – 1,89. На вторую подряд победу Вильярреала стоит коэффициент 4,30. Не исключено, что в этой встрече может быть ничья – 3,70.

Хотя победу отдают хозяевам поединка, но лучшие шансы на выход в финал дают испанскому клубу – 1,71. Арсенал – 2,25.

Болельщики обеих команд смогут увидеть голы от любимых футболистов – 1,72. С каким же счетом может завершиться? 1:0? Именно с таким результатом может выиграть матч Арсенал. Но такие цифры на табло не устраивают лондонский клуб.

Первыми нули на табло в противостоянии сменят "канониры" – 1,61. можно сделать ставку на то, что первыми цифры на табло сменят гости из Испании – 2,59.

Пьер-Эмерик Обамеянг и Жерар Морено могут отличиться в матче – 2,20 и 2,60 соответственно.