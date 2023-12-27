Молотками по Зинченко: сможет ли Арсенал встретить Новый Год в качестве лидера АПЛ
Команда Микеля Артеты готова снова бороться за чемпионство. Впрочем, осечка в игре с Вест Хэмом может сдвинуть команду с первого места.
В последнюю неделю 2023 года в АПЛ проходят матчи 19 тура. На четверг, 28 декабря, вынесено лондонское дерби – Арсенал будет принимать Вест Хэм, пишет 24 канал. Начало – в 22:15.
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Арсенал идет первым
"Канониры" в прошлом сезоне в последних турах впустили чемпионство, но в отчетном сезоне настроены снова побороться за золото. По крайней мере, на Рождество Арсенал пошел лидером турнирной таблицы с одноочковым гандикапом над Ливерпулем и Астон Виллой.
Правда, во вторник, 26 декабря, мерсисайдцы обыграли Бернли (2:0) и опередили лондонцев. Но у команды Зинченко как раз есть игра с Вест Хэмом в запасе. Вместе с этим "канониры" вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места и в 1/8 финала сыграют против Порту.К слову. Зинченко продолжает играть важную роль в Арсенале и остается футболистом основы. В сезоне 2023-2024 украинец оформил по одному голу и ассисту в 23 матчах во всех турнирах.
Непростой соперник для Зинченко
Вест Хэм также неплохо проводит сезон. Команда Дэвида Моеса в июне стала победителем Лиги конференций, а в Лиге Европы в текущем сезоне заняла первое место и вышла сразу в 1/8 финала.
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В чемпионате же "молотки" ведут борьбу за еврокубки и даже мечтают зацепиться за место в Лиге чемпионов. В настоящее время Вест Хэм идет седьмым, расстояние от топ-четверки составляет 6 очков.
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В отчетном дерби букмекеры считают фаворитом "Арсенал". Коэффициент на успех "канониров" составляет 1,35, тогда как на победу Вест Хэма - 9,50. Ничья же оценивается в 5,50.
При этом эксперты уверены в большом количестве председателей. На "тотал больше 2,5" можно поставить всего за 1,58. тогда как на ТМ – за 2,45. Главными фаворитами на забитый мяч являются футболисты:
- Габриэль Жезус (Арсенал) – 2,20
- Букайо Сакко (Арсенал) – 2,70
- Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 2,80
- Леандро Троссар (Арсенал) – 3,00
- Мартин Эдегор (Арсенал) – 3,20
- Джаррод Боуэн (Вест Хэм) – 4,70
- Мохаммед Кудус (Вест Хэм) – 5,00
- Деклан Райс (Арсенал) – 6,00
- Лукас Пакета (Вест Хэм) – 6,70