Посеред останнього тижня 2023 року в АПЛ проходять матчі 19 туру. На четвер, 28 грудня, винесено лондонське дербі – Арсенал прийматиме Вест Хем, пише 24 канал. Початок – о 22:15.
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Арсенал йде першим
"Каноніри" минулого сезону в останніх турах впустили чемпіонство, але у звітному сезоні налаштовані знову поборотися за золото. Принаймні, на Різдво Арсенал пішов лідером турнірної таблиці, із одноочковим гандикапом над Ліверпулем та Астон Віллою.
Правда, у вівторок, 26 грудня, мерсисайдці переграли Бернлі (2:0) та випередили лондонців. Але у команди Зінченка як раз є гра з Вест Хемом в запасі. Разом із цим "каноніри" вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів з першого місця і в 1/8 фіналу зіграють проти Порту.
Непростий суперник для Зінченка
Вест Хем також непогано проводить сезон. Команда Девіда Моєса в червні стала переможцем Ліги конференцій, а в Лізі Європи поточного сезону посіла перше місце та вийшла одразу в 1/8 фіналу.
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В чемпіонаті ж "молотки" ведуть боротьбу за єврокубки та навіть мріють зачепитися за місце в Лізі чемпіонів. Наразі Вест Хем йде сьомим, відстань від топ-четвірки складає 6 очок.
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У звітному дербі букмекери вважають фаворитом Арсенал. Коефіцієнт на успіх "канонірів" становить 1,35, тоді як на перемогу Вест Хема – аж 9,50. Нічия ж оцінюється у 5,50.
При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. На "тотал більше 2,5" можна поставити всього за 1,58. тоді як на ТМ – за 2,45. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти:
- Габріель Жезус (Арсенал) – 2,20
- Букайо Сака (Арсенал) – 2,70
- Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 2,80
- Леандро Троссар (Арсенал) – 3,00
- Мартін Едегор (Арсенал) – 3,20
- Джаррод Боуен (Вест Хем) – 4,70
- Мохаммед Кудус (Вест Хем) – 5,00
- Деклан Райс (Арсенал) – 6,00
- Лукас Пакета (Вест Хем) – 6,70