Посеред останнього тижня 2023 року в АПЛ проходять матчі 19 туру. На четвер, 28 грудня, винесено лондонське дербі – Арсенал прийматиме Вест Хем, пише 24 канал. Початок – о 22:15.

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Арсенал йде першим

"Каноніри" минулого сезону в останніх турах впустили чемпіонство, але у звітному сезоні налаштовані знову поборотися за золото. Принаймні, на Різдво Арсенал пішов лідером турнірної таблиці, із одноочковим гандикапом над Ліверпулем та Астон Віллою.

Правда, у вівторок, 26 грудня, мерсисайдці переграли Бернлі (2:0) та випередили лондонців. Але у команди Зінченка як раз є гра з Вест Хемом в запасі. Разом із цим "каноніри" вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів з першого місця і в 1/8 фіналу зіграють проти Порту.

До слова. Зінченко продовжує відігравати важливу роль в Арсеналі та залишається футболістом основи. У сезоні 2023-2024 українець оформив по одному голу та асисту в 23 матчах в усіх турнірах.

Непростий суперник для Зінченка

Вест Хем також непогано проводить сезон. Команда Девіда Моєса в червні стала переможцем Ліги конференцій, а в Лізі Європи поточного сезону посіла перше місце та вийшла одразу в 1/8 фіналу.

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В чемпіонаті ж "молотки" ведуть боротьбу за єврокубки та навіть мріють зачепитися за місце в Лізі чемпіонів. Наразі Вест Хем йде сьомим, відстань від топ-четвірки складає 6 очок.

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У звітному дербі букмекери вважають фаворитом Арсенал. Коефіцієнт на успіх "канонірів" становить 1,35, тоді як на перемогу Вест Хема – аж 9,50. Нічия ж оцінюється у 5,50.

При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. На "тотал більше 2,5" можна поставити всього за 1,58. тоді як на ТМ – за 2,45. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Габріель Жезус (Арсенал) – 2,20

Букайо Сака (Арсенал) – 2,70

Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 2,80

Леандро Троссар (Арсенал) – 3,00

Мартін Едегор (Арсенал) – 3,20

Джаррод Боуен (Вест Хем) – 4,70

Мохаммед Кудус (Вест Хем) – 5,00

Деклан Райс (Арсенал) – 6,00

Лукас Пакета (Вест Хем) – 6,70

Цікавий факт. Цього літа Арсенал та Вест Хем провернули найдорожчий для обох команд трансфер. Опорний півзахисник Деклан Райс перейшов від "молотків" до "канонірів" за 116 мільйонів євро. Цього сезону англієць вже оформив 3 голи та 1 асист у 26 матчах.