В последнюю неделю 2023 года в АПЛ проходят матчи 19 тура. На четверг, 28 декабря, вынесено лондонское дерби – Арсенал будет принимать Вест Хэм, пишет 24 канал. Начало – в 22:15.

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Арсенал идет первым

"Канониры" в прошлом сезоне в последних турах впустили чемпионство, но в отчетном сезоне настроены снова побороться за золото. По крайней мере, на Рождество Арсенал пошел лидером турнирной таблицы с одноочковым гандикапом над Ливерпулем и Астон Виллой.

Правда, во вторник, 26 декабря, мерсисайдцы обыграли Бернли (2:0) и опередили лондонцев. Но у команды Зинченко как раз есть игра с Вест Хэмом в запасе. Вместе с этим "канониры" вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места и в 1/8 финала сыграют против Порту.

К слову. Зинченко продолжает играть важную роль в Арсенале и остается футболистом основы. В сезоне 2023-2024 украинец оформил по одному голу и ассисту в 23 матчах во всех турнирах.

Непростой соперник для Зинченко

Вест Хэм также неплохо проводит сезон. Команда Дэвида Моеса в июне стала победителем Лиги конференций, а в Лиге Европы в текущем сезоне заняла первое место и вышла сразу в 1/8 финала.

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В чемпионате же "молотки" ведут борьбу за еврокубки и даже мечтают зацепиться за место в Лиге чемпионов. В настоящее время Вест Хэм идет седьмым, расстояние от топ-четверки составляет 6 очков.

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В отчетном дерби букмекеры считают фаворитом "Арсенал". Коэффициент на успех "канониров" составляет 1,35, тогда как на победу Вест Хэма - 9,50. Ничья же оценивается в 5,50.

При этом эксперты уверены в большом количестве председателей. На "тотал больше 2,5" можно поставить всего за 1,58. тогда как на ТМ – за 2,45. Главными фаворитами на забитый мяч являются футболисты:

Габриэль Жезус (Арсенал) – 2,20

Букайо Сакко (Арсенал) – 2,70

Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 2,80

Леандро Троссар (Арсенал) – 3,00

Мартин Эдегор (Арсенал) – 3,20

Джаррод Боуэн (Вест Хэм) – 4,70

Мохаммед Кудус (Вест Хэм) – 5,00

Деклан Райс (Арсенал) – 6,00

Лукас Пакета (Вест Хэм) – 6,70

Интересный факт. Этим летом Арсенал и Вест Хэм проверили самый дорогой для обеих команд трансфер. Опорный полузащитник Деклан Райс перешел от "молотков" к "канониров" за 116 миллионов евро. В этом сезоне англичанин уже оформил 3 гола и 1 ассист в 26 матчах.