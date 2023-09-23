В эти выходные в АПЛ проходят матчи 6 тура чемпионата Англии 2023-2024. Центральная встреча назначена на воскресенье, в северолондонском дерби сойдутся Арсенал и Тоттенхэм, пишет 24 канал.

По теме Тоттенхэм заблокировал прощание Кейна с командой: перед новичком Баварии закрыли дверь на базу

Новая жизнь Тоттенхэма

Прошлый сезон получился совершенно разным для принципиальных соперников. Арсенал до последнего претендовал на первое за 19 лет чемпионство, но на финише пропустил вперед Манчестер Сити. Впрочем, "канонирам" удалось наконец вернуться в Лигу чемпионов.

Тоттенхэм же напротив сильно разочаровал. Команда дважды меняла тренера, а в итоге завершила сезон на 8 месте, оставшись без еврокубков. Летом же "шпоры" существенно обновились.

Новым коучем стал экстренер Селтика Анге Постекоглу, а под него были подписаны кипер Викарио, защитник Ван де Вен, хавбек Мэддисон и вингеры Соломон и Джонсон.

Впрочем, была и потеря, лидер и капитан Тоттенхэма Харри Кейн отправился в Баварию за 100 миллионов евро. Но, похоже, что на лондонцев она пока не повлияла существенно. "Шпоры" взяли 13 очков в пяти играх, что позволяет занимать второе место в АПЛ.

Читайте также Мечтает играть рядом с лидерами сборной: защитник Динамо заинтриговал своим футбольным будущим

Солидное усиление Арсенала

Арсенал имеет идентичные показатели на старте – четыре победы и одна ничья в пяти матчах и четвертая строчка. При этом "канониры" еще и успешно начали в Лиге чемпионов, разгромив ПСВ (4:0).

Команда Артеты существенно усилилась летом. По потерям можно вспомнить капитана Джаку, но на его место пришел звезда сборной Англии Деклан Райс. Кроме того, Арсенал подписал нападающего Кая Хаверца и защитника Юрьена Тимбера.

Эти три футболиста обошлись клубу почти в 200 миллионов фунтов. Правда, Тимбер быстро получил тяжелую травму, что позволило Александру Зинченко вернуться в основу и снова закрепиться в ней.

Прогноз Favbet

Фаворитом в "Дерби Северного Лондона" считается Арсенал. Победу хозяев оценивают в 1,74, в то время как "шпор" – в 4,80. На ничью можно поставить за 4,50.

Кроме того, эксперты верят в результативную игру. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,53, в то время как на ТМ – аж 2,59. Главными фаворитами на забитый гол являются следующие игроки:

Габриэль Жезус (Арсенал) – 2,40

Букайо Сакко (Арсенал) – 2,80

Сон Хын Мин (Тоттенхэм) – 3,00

Леандро Троссар (Арсенал) – 3,60

Мартин Эдегор (Арсенал) – 3,80

Кай Хаверц (Арсенал) – 4,20

Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм) – 4,90

Бреннан Джонсон (Тоттенхэм) – 5,00

Деян Кулусевски (Тоттенхэм) – 7,50

Деклан Райс (Арсенал) – 8,00

Александр Зинченко (Арсенал) – 11,00

История встреч. Арсенал и Тоттенхэм провели 194 очных матча в истории. Преимущество на стороне "канониров" - 81 победа против 62-х у "шпор" при 51-й ничьей. Интересно, что в последних восьми играх не было ни одной ничьей (по четыре победы каждой из команд). В прошлом сезоне дважды торжествовал Арсенал - 3:1 дома и 2:0 на выезде.