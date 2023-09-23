Цими вихідними в АПЛ проходять матчі 6 туру чемпіонату Англії 2023-2024. Центральна зустріч призначена на неділю, у північнолондонському дербі зійдуться Арсенал та Тоттенхем, пише 24 канал.

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Нове життя Тоттенхема

Минулий сезон вийшов зовсім різним для принципових суперників. Арсенал до останнього претендував на перше за 19 років чемпіонство, але на фініші пропустив вперед Манчестер Сіті. Втім "канонірам" вдалось нарешті повернутися у Лігу чемпіонів.

Тоттенхем же навпаки сильно розчарував. Команда двічі міняла тренера, а у підсумку завершила сезон аж на 8 місці, залишившись без єврокубків. Влітку ж "шпори" суттєво оновились.

Новим коучем став екстренер Селтіка Анге Постекоглу, а під нього були підписані кіпер Вікаріо, захисник ван де Вен, хавбек Меддісон та вінгери Соломон і Джонсон.

Втім була і втрата, лідер і капітан Тоттенхема Харрі Кейн відправився у Баварію за 100 мільйонів євро. Але схоже, що на лондонців вона поки не вплинула суттєво. "Шпори" взяли 13 очок у п'яти іграх, що дозволяє посідати друге місце в АПЛ.

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Солідне підсилення Арсенала

Арсенал має ідентичні показники на старті – чотири перемоги та одна нічия у 5-ти матчах і четверта сходинка. При цьому "каноніри" ще і успішно почали в Лізі чемпіонів, розгромивши ПСВ (4:0).

Команда Артети суттєво посилилась влітку. Із втрат можна згадати капітана Джаку, але на його місце прийшов зірка збірної Англії Деклан Райс. Крім того, Арсенал підписав нападника Кая Хаверца та захисника Юр'єна Тімбера.

Ці три футболіста обійшлись клубу майже у 200 мільйонів фунтів. Правда, Тімбер швидко отримав важку травму, що дозволило Олександру Зінченку повернутись в основу та знову закріпитись у ній.

Прогноз Favbet

Фаворитом у "Дербі Північного Лондона" вважається Арсенал. Перемогу господарів оцінюють в 1,74, тоді як "шпор" – у 4,80. На нічию ж можна поставити за 4,50.

Крім цього, експерти вірять у результативну гру. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,53, тоді як на ТМ – аж 2,59. Головними фаворитами на забитий гол є наступні гравці:

Габріель Жезус (Арсенал) – 2,40

Букайо Сака (Арсенал) – 2,80

Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 3,00

Леандро Троссар (Арсенал) – 3,60

Мартін Едегор (Арсенал) – 3,80

Кай Хаверц (Арсенал) – 4,20

Джеймс Меддісон (Тоттенхем) – 4,90

Бреннан Джонсон (Тоттенхем) – 5,00

Деян Кулусевскі (Тоттенхем) – 7,50

Деклан Райс (Арсенал) – 8,00

Олександр Зінченко (Арсенал) – 11,00

Історія зустрічей. Арсенал і Тоттенхем провели 194 очних матчі в історії. Перевага на боці "канонірів" – 81 перемога проти 62-х у "шпор" при 51-й нічиїй. Цікаво, що в останніх восьми іграх не було жодної нічиєї (по чотири перемоги кожної з команд). Минулого сезону двічі тріумфував Арсенал – 3:1 вдома та 2:0 на виїзді.