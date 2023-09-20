В июле 2022-го Константин Вивчаренко присоединился к первой команде Динамо. В футболке киевлян уже провел 34 матча (2 поединка в сезоне-2023/2024), в которых отличился 3 голами и 2 ассистами. Также заработал 5 желтых карточек.

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Вивчаренко: Сейчас я – игрок киевского Динамо, поэтому буду отдавать все свои силы здесь

21-летний футболист рассказал о своих футбольных планах. В настоящее время Вивчаренко приходит в себя от травмы и мечтает стать стабильным футболистом основы киевлян. В настоящее время конкурентом Константина является Владислав Дубинчак, также играющий на левом фланге обороны.

После полноценного восстановления Вивчаренко начнет набирать форму и доказывать на занятиях, что он достоин места в старте.

В будущем Овчаренко хотел бы поиграть в английской лиге бок о бок с лидерами сборной Украины. Фланговый защитник Динамо признался, что следит за матчами Зинченко, Забарного, Николенко и других украинцев в АПЛ, хотя болеет за Манчестер Юнайтед.

Футболист рассказал, согласится ли он на предложение другого европейского клуба, который не будет представителем Англии.

Не знаю. Но все европейские чемпионаты по-своему хорошие. Посмотрим, как моя игровая карьера будет дальше продвигаться. Не хочу что-то заранее загадывать. Пока я – игрок киевского Динамо, поэтому буду отдавать все свои силы здесь,

– сказал Вивчаренко.