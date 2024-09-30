Команды набрали баллы в стартовом туре нового сезона революционной Лиги чемпионов 2024/2025. Арсенал раскатал нулевую ничью с Аталантой (0:0), а ПСЖ минимально обыграл Жирону Виктора Цыганкова 1:0 благодаря автоголу вратаря Гассаниг (на 90-й минуте), пишет 24 Канал.

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Центральное противостояние в Лондоне

После старта в еврокубках оба клуба уже провели несколько матчей во внутренних чемпионатах. Лондонцы сыграли вничью с МанСити (2:2) и одержали две победы над Болтоном (5:1 в третьем круге Кубка лиги) и над Лестером в АПЛ (4:2).

ПСЖ расписал мировую с Реймсом (1:1) и победил Ренн со счетом 3:1.

Обратите внимание! Матч 2-го тура Лиги чемпионов Арсенал – ПСЖ начнется 1 октября в 22:00 (по Киеву).

Предстоящая очная встреча Арсенала и ПСЖ будет уже 5-й в истории этого противостояния. В прошлом "канониры" лишь однажды побеждали французский клуб. Еще три поединка сводились вничью. Интересно, что клуб из столицы Франции еще ни разу не побеждал над лондонцами.

Прогноз Favbet

Накануне поединка именно Арсенала считают фаворитом матча. Победа подопечных Артеты оценена в 1,81. А победа соперников из Франции – 4,65. Ничья в Лондоне – 3,85.

На голы обоих коллективов в матче дают 1,72.

Вероятно, что поединок закончится победой "канониров" со счетом 2:0 или 2:1. На оба финальных исхода стоит одинаковый коэффициент 9.

Первыми во встрече могут забить хозяева поля – 1,60 против 2,72 на первый гол в матче от парижан.

В Favbet считают, что грубее на футбольном поле будут действовать гости. Фора (0) ПСЖ по карточкам – 1,57. Всего в матче главный арбитр может показать более 4-х карточек – 1,61.