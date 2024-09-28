В воскресенье, 22 сентября, в ожесточенном противостоянии встретились Манчестер Сити и Арсенал. Главный рефери матча удалил бельгийского полузащитника в конце первого тайма, сообщает Men in Blazers.

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Матч между "горожанами" и "канонирами" состоялся в лучших традициях английского дерби. В самом начале игры подопечные Гвардиолы вышли вперед, благодаря голу Эрлинга Холанда.

В середине первой половины игры непревзойденным ударом новичок Арсенала Калафьори сравнял счет, а уже на 45+2 Габриэль забил гол после подачи с углового и вывел "канониров" вперед.

За несколько минут до перерыва Леандро Троссар получил красную карточку. Арсенал остался на второй тайм в меньшинстве. В итоге матч завершился со счетом 2:2, на последних минутах игры Стоунз спас "горожан" от поражения.

Микель Артета странным образом наказал бельгийца из-за полученной красной карты в принципиальном противостоянии против Манчестер Сити. Теперь 29-летний полузащитник "канониров" вынужден носить воду своих одноклубников.

Леандро Троссар несет воду своих партнеров по команде / Фото Men in Blazers

Отметим, что в новом сезоне Леандро Троссар сыграл в пяти матчах за Арсенал и отметился одним забитым мячом. "Канониры" занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ после первых 4-х туров.