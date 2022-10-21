Арсенал – ПСВ 1:0

Гол: Джака, 70

Поєдинок був перенесений через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II. Її Величність покинула цей світ 8 вересня 2022 року, повідомляє 24 канал.

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Верхова передача Саки знайшла вільного Тірні. Але удар у Кірана не вдався – м'яч полетів високо на трибуну, яка розташована за воротами ПСВ у першому таймі.

Удари Жезуса та Сака були повз володіння нідерландського клубу.

Жезус продовжив бути активним поблизу воріт ПСВ. Після одного з епізодів нападник Арсенала опинився на газоні у штрафному майданчику суперника.

Не встигло ПСВ провести свою атаку, як "каноніри" нарешті розмочили нулі на табло 1:0. Томіясу подав на абсолютно вільного у штрафному майданчику суперника Джаку, який ударом в один дотик вивів лондонський клуб уперед.

Ще декілька гарних нагод забити створили підопічні Мікеля Артети, але більше рахунок на табло не змінився.

Арсенал мінімально обіграв ПСВ 1:0.

Після 4-х турів Арсенал одноосібно лідирує у групі "А" в Лізі Європи. "Каноніри" показують 100-відсотковий показник – 12 очок.

В активі ПСВ, який є найближчим конкурентом лондонців, є 7 балів.

Арсенал – ПСВ: відеоогляд матчу