Одним з найгарячіших українських лотів на зимовому трансферному ринку є Михайло Мудрик. Вінгер Шахтаря яскраво провів 2022 рік і потрапив до сфери інтересу кількох топ-клубів.

До теми Арсенал зробив покращену пропозицію Шахтарю по Мудрику

Головним фаворитом на підписання Михайла вважається лондонський Арсенал. "Каноніри" вже робили пропозицію українському клубу у розмірі 40 мільйонів євро, але отримали відмову.

Конкурент для Мудрика

При цьому підопічні Артети працюють і над збереженням своїх лідерів. Як повідомляють англійські ЗМІ, Арсенал продовжив контракт із своєю зіркою Букайо Сака.

Вінгер мав угоду до літа 2023 року, але у Арсенала було право автоматичної пролонгації на один рік. Ним лондонці і скористувались. При цьому клуб хоче запропонувати Букайо довгостроковий контракт, щоб він і після наступного сезону залишився у клубі.

Читайте також Лондонське дербі: Арсенал отримає прямого конкурента у боротьбі за Мудрика

Чим запам'ятався Сака

Сака може зіграти на обох флангах нападу, тому його варто вважати потенційним конкурентом Мудрика. 21-річний англієць є вихованцем Арсенала, за який дебютував у 2018 році. За цей час футболіст провів 153 матчі за клуб, забивши 30 м'ячів.

У цьому сезоні на його рахунку 7 голів та 6 асистів. Разом з "канонірами" Букайо виграв Кубок та Суперкубок країни. Також на його рахунку 24 поєдинки та сім голів за збірну Англії. З нею він ставав віцечемпіоном Євро та доходив до чвертьфіналу ЧС-2022.

Варто знати. Після 16-ти матчів Арсенал йде на першому місці в чемпіонаті Англії. Команда Мікеля Артети випереджає Манчестер Сіті аж на сім очок.