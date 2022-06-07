Арсенал пообещает Зинченко место на привычной позиции в случае трансфера в лондонский клуб
7 июня 2022 , 13:36Читати новину українською
Источник:Mirror
Лондонский Арсенал делает все возможные шаги, чтобы приобрести украинского футболиста Александра Зинченко. Ему обещают роль, которой не будет в других клубах.
Интересное предложение от тренера Арсенала
Главный тренер Арсенала Микель Артета пообещал Александру Зинченко шанс проявить себя в полузащите в случае трансфера. Об этом сообщает издание Mirror.
Варте уваги "Він керував цим шоу": легенда шотландського футболу виокремив футболіста збірної України
По информации СМИ, таким образом испанский специалист намерен убедить игрока Манчестер Сити перейти именно в Арсенал, а не в Вест Хэм, также интересующегося украинцем.
Ранее сообщалось, что "молотобойцы" рассматривают Зинченко как конкурента Аарона Крессуэлла на левом фланге защиты.
Статистика украинца в прошедшем сезоне
- В сезоне-2021/2022 Зинченко сыграл в 28 матчах за "горожан", где отличился пятью голевыми передачами.
- Его соглашение с МанСити рассчитано до конца июня 2024 года.
- Украинский футболист Александр Зинченко завоевал свое четвертое чемпионство в АПЛ. Триумф он отпраздновал обернувшись в сине-желтый флаг, вместе со своей семьей.
- Этот трофей для Зинченко юбилейный в составе английского клуба – 10-м.
- На стадии полуфинала Лиги чемпионов команда украинца уступила мадридскому Реалу по итогам двух матчей – 6:5.