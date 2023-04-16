Вест Хэм – Арсенал 2:2

Голы: Бенрахма, 33 (пен), Боуэн, 55 – Жезус, 7, Эдегор, 10.

В чемпионате Англии в эти выходные проходят игры 31 тура АПЛ. На воскресенье было вынесено лондонское дерби, где лидер турнирной таблицы Арсенал играл против Вест Хэма, пишет 24 канал.

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Команда Микеля Артеты допустила осечку в прошлом туре, потеряв победу над Ливерпулем (2:2). Это позволило Манчестеру Сити приблизиться на расстояние шести баллов при игре в запасе у манкунианцев.

Зинченко получил травму

Поэтому "канонирам" нужно было только побеждать Вест Хэм, борющегося за выживание. Игру против "молотков" был вынужден пропустить получивший травму паха Александр Зинченко.

Арсенал начал очень уверенно, забив дважды за первые 10 минут. Сначала Жезусу никто не помешал точно завершить прострел от Уайта. Впоследствии Эдегор мощным и точным ударом замкнул навес от Мартинелли.

Возможно, такое быстрое преимущество сыграло против "канониров", ведь они успокоили темп гии. А вот Вест Хэм наоборот стал создавать больше опасности воротам Рамсдейла.

Подарки для Вест Хэма

Еще до перерыва хозяева отквитали один мяч. Габриэль Магальяес сбил на собственной площадке Лукаса Пакета, после чего Саид Бенрахма реализовал пенальти.

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В начале второго тайма Арсенал мог возвращать себе преимущество в два гола, получив право на пенальти за игру рукой от Антонио. Впрочем, Сака с отметки пробил мимо ворот.

А уже через три минуты после этого Вест Хэм сравнял счет. Это Боуэн отозвался на заброс Керера с глубины и сильным ударом взлета прошил Рамсдейла.

Манчестер Сити приближается

В дальнейшем Арсенал имел игровое преимущество, но нечасто беспокоил Фабианские удары в сочинение. В итоге "канониры" во второй раз подряд теряют очки в АПЛ.

Это обостряет чемпионскую борьбу, ведь в субботу МанСити выиграл свой матч против Лестера. Команда Гвардиолы идет в четырех баллах позади лондонцев, но имеет еще поединок в запасе. К тому же, через тур команды встретятся в очной встрече на "Этихад".

Видеообзор матча Вест Хэм – Арсенал: