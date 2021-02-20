Арсенал 21 февраля на своем поле будет принимать Манчестер Сити в рамках 25 тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Арсенал – Манчестер Сити: перед матчем

Команды подходят в хорошем настроении к центральному матчу тура АПЛ. МанСити в прошлом туре уверенно переиграл Эвертон 1:3, Арсенал дома одолел Лидс 4:2.

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Команда Пепа Гвардиолы уже на протяжении 13 поединков в АПЛ уходит с поля победителем. МанСити не знает вкуса поражений еще с ноября 2020 года, когда уступил на выезде Тоттенхэму (2:0). Такая игра позволила "горожанам" стремительно выпрыгнуть на вершину таблицы чемпионата Англии. Их ближайший конкурент МЮ отстает от МанСити аж на 10 очков – 46 пунктов.

Арсенал в этом сезоне пока идет с 34 очками десятым. Подопечные Микель Артета демонстрируют довольно двоякую игру.

Последний раз клубы встречались на одном поле 22 декабря 2020 года. В той встрече "горожане" не оставили никаких шансов "канонирам" – 1:4 победа команды из Манчестера.

Центральный матч 25 тура АПЛ Арсенал – Манчестер Сити состоится в воскресенье, 21 февраля. Старт поединка в 18:30.

Прогноз от Favbet

Сложно отдать кому-то предпочтение в этой встрече, несмотря на то, что МанСити лидирует в этом сезоне. Все-таки букмекеры склоняются к тому, что "горожане" станут победителями встречи – 1,51. Победа Арсенала оценена выше, цифрами – 6,80. Ничья в этом матче тоже не является исключением – 4,40.

Футболисты будут нацелены на атаку, поэтому можно сделать ставку на тотал встречи более 2.0 голов – 1,38. Команда Гвардиолы скорее всего завершит матч со счетом 0:2 – 6,60.

Минимальная победа "канониров" (1:0) оценена в 16,00. Гости первыми откроют счет во встрече – 1,41. На то, что первый результативный удар во встрече забьют хозяева – 3,35.

Первая 45-минутка скорее всего завершится минимальной победой МанСити или нулевой ничьей – 3,00 и 3,05.

Специалисты склоняются к тому, что второй тайм будет результативнее первого – 2,06.