Арсенал 21 лютого на власному полі прийматиме Манчестер Сіті у рамках 25 туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Арсенал – Манчестер Сіті: перед матчем

Команди підходять у хорошому настрої до центрального матчу туру АПЛ. МанСіті у минулому турі впевнено переграв Евертон 1:3, Арсенал вдома здолав Лідс 4:2.

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Команда Пепа Гвардіоли вже протягом 13 поєдинків в АПЛ йде з поля переможцем. МанСіті не знає смаку поразок ще з листопада 2020 року, коли поступився на виїзді Тоттенхему (2:0). Така гра дозволила "містянам" стрімко вистрибнути на вершину таблиці чемпіонату Англії. Їх найближчий конкурент МЮ відстає від МанСіті аж на 10 очок – 46 пунктів.

Арсенал у цьому сезоні поки що йде з 34 очками десятим. Підопічні Мікеля Артети демонструють доволі двояку гру.

Востаннє клуби зустрічались на одному полі 22 грудня 2020 року. У тій зустрічі "містяни" не залишили жодних шансів "канонірам" – 1:4 перемога команди з Манчестера.

Центральний матч 25 туру АПЛ Арсенал – Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 21 лютого. Старт поєдинку о 18:30.

Прогноз від Favbet

Складно віддати комусь перевагу у цій зустрічі, не дивлячись на те, що МанСіті лідирує у цьому сезоні. Все-таки букмекери схиляються до того, що таки "містяни" стануть переможцями зустрічі – 1,51. Звитяга Арсенала оцінена вищими цифрами – 6,80. Нічия у цьому матчі теж не є виключенням – 4,40.

Футболісти будуть націлені на атаку, тому можна зробити ставку на тотал зустрічі більше 2.0 голів – 1,38. Команда Гвардіоли швидше за все завершить матч із рахунком 0:2 – 6,60.

Мінімальна перемога "канонірів" (1:0) оцінена у 16,00. Гості першими відкриють рахунок у зустрічі – 1,41. На те, що першим результативним удар у зустрічі заб'ють господарі – 3,35.

Перша 45-хвилинка швидше за все завершиться мінімальною перемогою МанСіті або нульовою нічиєю – 3,00 та 3,05.

Спеціалісти схиляються до того, що другий тайм буде результативнішим за перший – 2,06.