Эвертон 17 февраля на своем поле принимал лидера сезона Манчестер Сити в рамках 16 тура АПЛ. Команда Гвардиолы уверенно одолела соперника.

Эвертон – Манчестер Сити 1:3

Голы: Ричарлисон, 37 – Фоден, 32, Марез, 63, Силва, 77

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С первых минут в матче Александр Зинченко остался на скамейке запасных. Команды активно начали поединок, но первого гола во встрече пришлось ждать до 32 минуты. Фоден был первый на добивании после "пожара" у ворот Эвертона и прицельным ударом открыл счет в матче – 0:1.

Недолго радовались гости. Уже через пять минут цифры на табло были равны. Гол хозяев получился довольно курьезным. Ричарлисон в штрафной подобрал мяч, который отскочил к нему после удара, который нанес Динь, и отправил его в сетку – 1:1.

В первой 45-минутке больше результативных ударов не было. После перерыва активнее заиграли подопечные Гвардиолы. Мяч отскочил за пределы штрафной, где его подхватил Силва. Он пробил в нижний угол ворот, но голкипер был на месте и парировал удар.

Жезус подхватил ювелирный пас в штрафной и отправил мяч над перекладиной ворот. Уже на 63-й минуте активность МанСити была вознаграждена. Марез получил передачу от Силвы и проверил бдительность голкипера Пикфорда. Дальний удар игрока гостей вышел идеальным – 1:2.

В середине второго тайма Манчестер Сити забил третий раз. На этот раз Силва забил сам. Он получил передачу от Жезуса, протянул его в центр штрафной и из-за ее пределов мощно пробил мимо голкипера – 1:3.

Марез нашел немного свободного пространства в штрафной и пробил, но мяч полетел в сторону от стойки. Гол Силвы поставил точку во встрече – 1:3 уверенная победа МанСити. Зинченко так и не появился на поле.

После победы команда Гвардиолы укрепила лидерство в АПЛ – 56 пунктов. "Горожане" на 10 очков опережают ближайшего конкурента Манчестер Юнайтед. Эвертон с 37 пунктами идет седьмым.

Эвертон – Манчестер Сити видеообзор