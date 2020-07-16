15 июля "Арсенал" померялся силами с досрочным чемпионом "Ливерпулем" в матче 36 тура АПЛ. Команда Артеты минимально победила досрочных чемпионов.

Арсенал – Ливерпуль 2:1

Голы: Ляказетт, 32, Нелсон, 44 – Мане, 20

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В прошлом туре "Арсенал" встречался на выезде с "Тоттенхэмом". Первая часть встречи закончилась при равной игре и счете – 1:1. На 81-й минуте хозяевам удалось выйти вперед в счете. Алдервейрелд замкнул подачу с углового с близкого расстояния головой спокойно отправив мяч под перекладину – 2:1. Этот гол стал решающим во встрече, пишет 24 канал.

В 35 туре досрочный чемпион "Ливерпуль" в родных стенах принимал "Бернли". Свои задачи команда Клоппа уже выполнила, поэтому могла экспериментировать. В первом тайме болельщики возле экранов могли увидеть один гол от чемпионов. Результативный удар активе Робертсона. И все же гости сравняли счет на 69-й минуте благодаря точному выстрелу Родригеса. Больше команды не забивали, поэтому счет остался неизменным.

Результативный первый тайм

С начала поединка обе команды пытались создавать остроту у ворот голкиперов.

Нельсон попытался пробросить мяч партнеру по команде – пас заблокировал защитник.

Ответ от гостей. Окслейд-Чемберлен совершил индивидуальный проход, но его попытку обострить ситуацию заблокировал один из игроков соперника.

На 13-й минуте Фирмино потерял прекрасную возможность забить – штанга спасла хозяев.

На 20-й минуте команда Клоппа открыла счет. Мане принял мяч на ход в штрафной площадке, после короткой передачи, которую выполнил Робертсон, поймал на противоходе соперника и пробил – 0:1.

После пропущенного гола у "Арсенала" совсем не клеилась игра.

Защитник "Ливерпуля" Ван Дейк мог увеличить счет. Он в штрафной выпрыгнул навстречу навесу со стандарта и головой пробил в центр ворот – голкипер продемонстрировал великолепную реакцию и выполнил классный сейв.

Но на 32-й минуте команде Артеты таки удалось выровнять игру и забить. Благодаря ошибке защитника мяч получил активный Ляказетт, который с близкого расстояния хладнокровно реализовал момент – 1:1.

После подачи с углового, мяч обошел всех в центре штрафной и долетел до дальней штанги, но Мане не сумевший этим воспользоваться, пробил головой значительно выше ворот.

Салах решил нанести удар из пределов штрафной площадки соперника, но защитник сыграл надежно и заблокировал удар.

"Арсеналу" же удалось уйти на перерыв ведя в счете. На 44-й минуте француз Лаказетт отдал передачу на Нелсона, тот подхватил мяч в штрафной и не раздумывая пробил в угол ворот, Алиссон не стал спасителем для команды – 2:1.

Сразу атака от гостей. Окслейд-Чемберлен откликнулся на точную передачу на линии штрафной и сильно пробил в створ. Но помешал голкипер, который удачно выбрал позицию.

В первой части встречи ни одной из команд не удалось больше забить.

Неиспользованное преимущество "Ливерпуля"

Удар в одно касание из пределов штрафной нанес Салах, но мяч попал в игрока его команды.

На 52-й минуте активный Мане продемонстрировал невероятную технику, укротил мяч после передачи в штрафную и пробил – надежно сыграла оборона.

Уже через две минуты классную атаку создали гости. Салах, который был одним из самых заметных на поле ворвался в штрафную, откликнулся на передачу и сильно пробил под перекладину – Мартинес в красивом прыжке перевел мяч на угловой.

Игрок "Ливерпуля" Вейналдум пытался замкнуть прострел, находясь в толпе игроков в штрафной, но из района одиннадцатиметровой отметки, под давлением соперника, пробил головой далеко от ворот.

Сразу еще одна опасность у ворот команды Артеты. Александр-Арнольд прострелил в штрафную, выполняя штрафной. Однако, оборона соперника справилась с этой попыткой, не позволив нападающим нанести удар в створ.

На 70-й минуте невероятный сейв выполнил голкипер хозяев. Опять Салах высоко выпрыгнул навстречу верховой передачи и пробил головой в направлении ворот, но голкипер выдал блестящий сейв и вытащил "мертвый мяч".

Ван Дейк вновь классно сыграл на втором этаже и был близок к тому, что забить. Однако, после удачной передачи верхом, которую выполнил Робертсон, он вблизи головой направил мяч очень неточно.

"Ливерпуль" владел просто огромным преимуществом, статистика тому подтверждение. Показатель ударов в створ просто поразил – 2:18 в пользу гостей.

На 86-й минуте хороший момент не реализовал Мане. Он получил передачу в штрафной и нашел свободную зону для удара. Его попытка оказалась неточной – мяч полетел в сторону от ворот.

На последней минуте основного времени очень жарко было у ворот гостей. Мяч в штрафной попал в Виллока, который пробил в одно касание, но его удару взлета не хватило точности.

Ответ от "Ливерпуля" был быстрым. Александр-Арнольд получил неплохой пас и решился на удар с дальней дистанции – Мартинес выдал великолепный сейв и перевел мяч в штангу.

Итоговый счет встречи – 2:1.

Обзор матча Арсенал – Ливерпуль

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